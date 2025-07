Vlahovic enigmatico sui social: cosa significa il suo messaggio

Getty Images

. Questa la parola che ha accompagnato l'ultima Instagram stories in ordine di tempo di, immortalato in una posa plastica durante un riscaldamento (presumibilmente prima del match di ieri contro il Real Madrid, in cui poi non è nemmeno sceso in campo). Il termine serbo significa "nove", ovvero il numero di maglia del centravanti dellache, chissà, in queste ore potrebbe essersi sentito "minacciato" dall' arrivo in bianconero di Jonathan David , con cui il club ha trovato finalmente l'accordo nel corso della notte.

Vlahovic criptico sui social

Un messaggio, quello di Vlahovic, ribadito anche pochi minuti prima attraverso un'altra stories, con il numero nove rappresentato in quel caso da un'emoji a corredo di uno scatto di lui - incappucciato, con la tuta della squadra - nel tunnel dello stadio. Nel frattempo, il classe 2000 è sempre più ai margini del progetto bianconero, e la sensazione è che la società stia solo aspettando di trovare per lui la giusta destinazione.Da non escludere che il suo nome possa finire anche al centro dei discorsi con il Manchester United per Jadon Sancho , che dovrebbero intensificarsi proprio nelle prossime ore con la Juventus pronta a mettere sul tavolo, appunto, una o più contropartite scelte tra i giocatori ormai in fondo alle gerarchie di Igor Tudor tra cui, appunto, il serbo. Se ne saprà sicuramente di più a breve, mentre resta "l'enigma" del messaggio social lanciato da Vlahovic.





