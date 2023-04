Un'altra prestazione negativa di Dusan Vlahovic contro lo Sporting Lisbona che prolunga il periodo senza segnare per il centravanti serbo. Di questo parla, secondo cui adesso anche sul mercato qualcosa potrebbe cambiare. L'interesse delle grandi d'Europa non è svanito anche se le prestazioni sottotono del giocatore rendono più complicato per la Juve avere una posizione di forza in un'eventuale trattativa, in cui i bianconeri comunque non vorrebbero scendere dai 90 milioni di euro.