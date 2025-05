Vlahovic, dalla speranza iniziale al forfait. Cambia il tecnico ma non la sostanza: manca il 'sacrificio'

Getty Images



Bologna-Juventus, perchè non c'è Vlahovic?

Ci avevano creduto tutti, forse anchema alla fine a vincere è il no e Dusan resterà a Torino. Alla Continassa, a cercare di rimettersi in forma per la prossima sfida. Quanto sarebbe stato importante però averlo? La risposta è una ed è semplice: tanto. Presentarsi ad una sfida chiave come quella che attende la Juventus senza il proprio centravanti di certo non fa sorridere.Il centravanti serbo classe 2000 in questi giorniha provato a stringere i denti ed aveva fatto credere a tutti che almeno in panchina potesse andare. Seppur chiaramente non al meglio. Ma volete mettere per Tudor quanto sarebbe stato importante poterlo inserire anche solo negli ultimi dieci o quindi minuti? Sta tutto qui. Dusan "non si sente ancora al 100%" ha detto Tudor e per questo non ci sarà.

Cambia il tecnico quindi ma non la sostanza.Era successo anche con Thiago Motta ad inizio stagione, quando la Vecchia Signora non aveva nessun attaccante a disposizione perchè Randal Kolo Muani ancora non era approdato a Torino, eppure l'ex tecnico italo brasiliano si era dovuto adattare inventando altri giocatori nel ruolo di centravanti.Dusan questa volta ancora non sente al meglio la gamba, come è naturale che sia e non vuole correre rischi di infortuni più seri. Ecco quindi che prosegue la via precauzionale. Il precedente ci insegna che per un affaticamento di natura muscolare, lo scorso inizio gennaio, Dusan aveva saltato gare importanti. Ci ha provato, come sta volta, sembrava che potesse stringere i denti ma alla fine no. E la Juventus ora si prepara ad una sfida complessa con una difficoltà ulteriore: l'assenza del proprio centravanti titolare.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui