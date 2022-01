1







di Luca Bedogni

Che colpo! Lasciate che mi unisca al coro anch’io: Vlahovic è uno di quei colpi che potremmo definire ‘assoluti’, che prescindono da tutto. Non sono il primo a dirlo e non sarò nemmeno l’ultimo. Ma sull’esistenza in sé del valore assoluto di un giocatore qualche filosofo potrebbe anche muoverci un’obiezione relativista. Dirci che il valore assoluto di un giocatore non esiste, che è soltanto un’illusione volgare, di comodo.



Ma facciamo finta di non doverci mai imbattere in un simile rompiballe: Vlahovic ha tutto ciò che serve a un attaccante. La voglia di far gol, il senso del gol, la tecnica, la forza, il fisico, il colpo di testa, i movimenti. Ed è giovane, ma già affermato in Serie A. Insomma, se potessimo non dubitare mai dell’esistenza dei giocatori a prescindere dai vari contesti, potremmo facilmente elencare le qualità di Vlahovic come valori che se ne stanno lì in una scheda di videogioco, e rimanere a bocca aperta passandoli in rassegna uno a uno con il dito.



Il famoso centravanti completo buono per tutte le salse, eccolo qua, trovato! Colui che saprà certamente garantire gol e quarto posto alla Juventus.