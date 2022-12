Come racconta Gazzetta, continuano i guai per. Dusan non gioca una partita intera da 90 minuti dal 15 ottobre e dal derby vinto contro il Torino proprio grazie a una sua zampata sotto porta. L’ultima esibizione in assoluto in bianconero risale al 25 ottobre e alla disfatta di Champions League in casa del Benfica. Vlahovic al Da Luz è tornato in panchina alzando bandiera bianca dopo 70’. Da quel momento il serbo non ha più messo piede in campo con la Juventus.