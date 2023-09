Dusansta vedendo un aumento del suo stipendio, ma è importante sottolineare che la Juventus non vuole trasmettere il messaggio che non possa permettersi questa crescita salariale. Altrimenti, il club avrebbe ceduto alle condizioni del Chelsea durante l'estate, nell'ambito dello scambio con Romelu. Laè aperta a estendere il contratto del talentuoso attaccante serbo, ma è interessata a ridurre il costo annuale complessivo.Il giocatore sembra essere in ottima forma, motivato e desideroso di dimostrare il suo valore sul campo. Inoltre, sembra che abbia instaurato una buona intesa con Federico Chiesa, il che è un elemento positivo per la squadra.