"Dal suo arrivo alla Juventus, Dušan Vlahović ha una media di una rete ogni 136 minuti giocati in Serie A (15 gol in 27 match), leggermente migliore di quella registrata con la maglia della Fiorentina in campionato: una media di una marcatura ogni 146 minuti (44 reti in 98 match nel torneo tra il settembre 2018 e il gennaio 2022)". Una statistica riportata dal sito ufficiale della Juventus, che aggiunge: "Da quando però gioca nella Juventus, la Fiorentina è la squadra contro cui Dušan Vlahović ha disputato più minuti considerando tutte le competizioni (186) senza mai andare in gol o servire un assist. Sono 18 le reti messe a segno da Vlahović con la maglia della Juve tra tutte le competizioni. 8 quest'anno in Serie A".