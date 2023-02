La Juve batte la Fiorentina per 1-0 e ottiene altri 3 punti fondamentali per una risalita in classifica. Il gol deciviso è stato realizzato da Adrien Rabiot, che con una testata batte un super Terracciano e regala il successo a Madama. In gol era andato anche Dusan Vlahovic, il quale ha dovuto fare i conti per la prima volta con il fuorigioco artificiale. Resta dunque a secco l'ex viola, che da quando è passato all'ombra della Mole non è riuscito ancora ad incidere in un confronto con la Fiorentina. Il serbo, infatti, non ha messo a segno nessun gol e nessun assist contro i gigliati.