«Non mi piace trovare alibi. Se sono uscito in campo, è perché ero pronto a giocare. Però questo problema me lo sto portando dietro da tanto tempo. Alla fine della stagione volevo recuperare al meglio possibile visto che ho anche dovuto rifiutare la Nazionale, e questa è una cosa che mi spiace molto. Ma quest'estate mi sono dedicato solo a lavorare per recuperare. Ho iniziato un percorso per essere pronto al 100 per cento per questa stagione. Ora sto finendo questo percorso: mi sento bene e sarò a breve al 100 per cento. Posso migliorare in tutto, sto lavorando per crescere. Anche a 35 anni si può migliorare, figuriamoci a 22. Sono arrivato a metà stagione in una squadra nuova, in una società così forte: sicuramente avevo bisogno di un po’ di tempo per ambientarmi. Sicuramente potevo fare meglio, non sono soddisfatto visto che abbiamo perso una finale. Ci siamo qualificati alla Champions, però potevo e potevamo fare di più. Ora lavoriamo duro per vincere tutto il possibile nella prossima stagione». Così Dusanha risposto alla domanda su futuro e rendimento nella sua intervista a Tuttosport.