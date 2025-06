Vlahovic con la 'testa giusta' è un segnale bellissimo, ma non basterà

AFP via Getty Images

Nella giornata di festa della Juventus, che con la vittoria per 4-1 contro il Wydad Casablanca , ha ottenuto il pass qualificazione per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, c'è stata gioia e gloria anche per Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, che si era accomodato inizialmente in panchina, è entrato per il segmento finale di partita e ha subito lasciato il segno che, mai come in questo momento, può rappresentare un segnale davvero importante.DV9 ha fatto il suo ingresso in campo al 72' quando Tudor gli ha concesso gli scampoli finali di partita al posto di Randal Kolo Muani. E Vlahovic, dal canto suo, ha sfruttato i pochi minuti a disposizione per lanciare un segnale chiaro. Comunque vada a finire, e la sensazione che l'addio sia ormai vicino è molto forte, il classe 2000 non farà mai mancare il proprio impegno e il proprio contributo alla causa bianconera, per la quale darà sempre e comunque tutto. Fino a quando continuerà ad indossare questi colori.

Le parole di Tudor

Vlahovic, inserito nel contesto di una partita di fatto già chiusa e indirizzata, si è preso uno sprazzo di ribalta lasciando il proprio marchio sulla partita. In pieno recupero, infatti, l'ex attaccante della Fiorentina si è preso di forza il calcio di rigore che, pochi istanti dopo, ha trasformato in maniera chirurgica segnando il goal del definitivo 4-1. Il suo primo al Mondiale per Club.In attesa di definire il proprio futuro, dunque, Dusan ha chiarito le proprie intenzioni: dare sempre il massimo per la Juve fino a quando gli verrà data la possibilità di farlo. Perchè sebbene il suo domani calcistico assomigli sempre di più un rebus, la partita contro il Wydad Casablanca restituisce un Vlahovic ancora sul pezzo quantomeno dal punto di vista mentale. Vlahovic si sente pienamente coinvolto nel mondo Juve, anche se con ogni probabilità quel mondo, nelle prossime settimane non sarà più il suo.Nel posto partita, ai microfoni di DAZN, Igor Tudor ha sottolineato il grande approccio con il quale Vlahovic si è calato nella parte finale di partita Esattamente ciò di cui la Juve ha bisogno in questo momento, lasciando in pieno stand-by qualsiasi altro discorso, decisamente più spinoso. Per quelli ci sarà sicuramente tempo, magari già dopo la fine dell'avventura al Mondiale per Club. E in casa Juve ci si augura possa durare il più possibile. Possibilmente grazie anche al contributo dello stesso Vlahovic.