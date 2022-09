L'accoppiata Dusane Filipfunziona, per ora però solo con la maglia della. Questo è quanto emerso nella gara dicontro la Norvegia quando Kostic serve Vlahovic e lo manda a segno. Nella Juventus finora sono quattro le reti di: due su punizione, una su rigore e una su assist di Angel. Stupisce che nel mese di settembre addirittura il dato sulle reti dell'ex Fiorentina in maglia bianconera sia fermo a zero. Su Twitter i tifosi si innervosiscono e si interrogano sulle grandi prestazioni fornite dai giocatori della Juve in nazionale. In gallery le reazioni social dei tifosi.