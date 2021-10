Eugenio, a FireneViola.it, ha parlato di: "Io penso che Rocco Commisso abbia fatto più che bene a imporsi sullo strapotere dei procuratori. Questi signori vanno ridimensionati. Io lo manderei via all’istante. Se Commisso lo fa, condivido in pieno. Le società non possono creare giocatori veri per poi farsi sbattere la porta in faccia a parametro zero. È l’ora di finirla".