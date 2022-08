Tenterà quasi sicuramente di ripetersi Dusan Vlahovic, dopo l'ottimo esordio di campionato contro il Sassuolo che lo ha portato a realizzare una doppietta. A maggior ragione se l'avversaria di turno è la Sampdoria, vittima preferita dall'attaccante serbo. Nelle quattro occasioni in cui ha affrontato i Blucerchiati giocando titolare in Serie A, Dusan Vlahovic è sempre andato a segno: cinque gol in quattro partite dal 1’ contro i blucerchiati, tre di questi nelle due al Ferraris.