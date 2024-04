La differenza tra Haaland e Vlahovic



I numeri di Haaland nelle grandi competizioni

Competizione Presenze Gol Assist Bundesliga 67 62 19 Premier League 61 56 13 Champions League 39 41 5



I numeri di Vlahovic nelle grandi competizioni

Competizione Presenze Gol Assist Serie A 168 77 13 Europa League 8 3 1 Champions League 7 2 1

Ha davvero ragione? Cioè: Dusan Vlahovic vale Erling Haaland? Calma, calma. Non è proprio così. E a dirlo, oltre allo stesso CT - che ha parlato di percorso -, sono soprattutto i numeri.Per capirci: l'attaccante del City, in un'annata già da 39 partite, ha messo insieme 31 gol. Una macchina inarrestabile, supportata naturalmente da un gioco che lo posiziona davanti al portiere avversario con una regolarità disarmante. Dusan, questa fortuna, non ce l'ha: il gioco non lo esalta, ma allo stesso tempo non haalle spalle.Ma non è qui che si vede realmente la differenza tra il nove norvegese e quello serbo.Il grande distinguo da fare è sulla continuità. Soprattutto ad alti livelli., il tutto in poco meno di 50 partite. Nella scorsa stagione è stato irreale: 52 gol in 53 gare, di cui 36 in Premier League. Una roba che, rapportata alla Serie A, vale il record di Higuain al Napoli e Immobile alla Lazio.. Ah, in 33 presenze., che in quest'annata è fermo a 16 in A e 1 in Coppa Italia (ma in 32 partite), nell'anno in cui i palcoscenici si erano fatti più importanti aveva deluso. Lo scorso anno: 10 gol in A, 3 in Europa League e 1 in 5 partite di Champions League. Se Haaland era stato fenomenale nell'approccio, per Dusan è servito un periodo di adattamento.Pure qui, non dimentichiamo i percorsi: i due hanno la stessa età, ma il norvegese era già cresciuto tanto in una squadra come il Dortmund, Dusan aveva appena lasciato il segno a Firenze.