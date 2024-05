tramite il proprio sito ufficiale ha reso note le statistiche di questo campionato. Un dato particolare accomuna Dusane Paulo. Questa la statistica direttamente al sito della Lega che accomuna i due:"Paulo Dybala e Dusan Vlahovic sono i due giocatori della Serie A TIM che da inizio 2024 hanno preso parte attiva a più gol: 12 per entrambi, di cui nove reti e tre assist per l’argentino e 10 gol e due passaggi vincenti per il serbo".