"La situazione resta in stand-by e potrebbe prolungarsi per buona parte del mese di agosto", questo ciò che scrive Tuttosport sullo scamnbio Lukaku-Vlahovic tra Chelsea e Juve. Dusan, che ha festeggiato come fece Dybala nell'estate 2019, quando proprio l'argentino poteva essere scambiato per Romelu, non ha però mai chiuso davvero la porta al Chelsea. In quel caso, Paulo rifiutò il Manchester United, facendo saltare l'accordo tra i due club.