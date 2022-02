Come sottolinea il Corriere dello Sport, con questo Vlahovic e tutti i passi falsi delle prime, lo scudetto forse non è così impossibile. Ma Vlahovic segue la linea Allegri: "No, pensiamo partita per partita, poi alla fine quello che succede, succederà». Ovviamente, la testa di Vlahovic si avvicina anche alla prima da avversario a Firenze, mercoledì sera a Firenze in Coppa Italia: "Non so cosa dire, le sensazioni sono un po' mischiate. Andiamo lì e giochiamo. Ringrazio la Fiorentina per tutto, ho vissuto bellissimi anni a Firenze, sarà sempre parte di me".