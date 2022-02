"E alla fine, dopo una tempesta di occasioni e di pali, e un Pegolo che l’uomo ragno a questo giro gli fa un baffo, la risolve lui, l’uomo nuovo, la miccia che ha riacceso squadra, ambiente e tifosi, il serial bomber che serviva alla Juve come l’acqua per il viandante: Dusan Vlahovic. Che, guarda un po’, per la semifinale tornerà sul luogo del delitto, a Firenze. Non lo accoglieranno bene, questo è certo, ma questa è un’altra storia. Quello che interessa alla Juventus è che con il serial bomber prima o poi il gol lo trovi, anche se sotto forma di autorete, ieri per esempio è stata decisiva la deviazione di Ruan. Con Dusan si possono sognare grandi rimonte e coltivare speranze europee". Così la Gazzetta commenta l'impatto di Dusan Vlahovic sulla Juve e la vittoria bianconera contro il Sassuolo.