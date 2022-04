8









Siamo entrati nel vivo del campionato che, deciderà idilliacamente o terribilmente, le sorti di molte squadre che sono ancora in lotta per i loro rispettivi obiettivi. Tra il Napoli di Spalletti che cerca di contendere lo Scudetto alle milanesi e una battaglia all'ultimo sangue per la permanenza in A, c'è ancora la Juve di Max Allegri, la quale sta tentando di difendere in tutti i modi il quarto posto dall'assalto della Roma, rilanciatasi nelle ultime uscite e con il morale alle stelle dopo la vittoria di ieri in Conference League. Sul cammino di Madama ci sarà il Bologna dell'assente, ma più presente che mai Mihajlovic, con i rossoblù che proveranno a fare scudo per non concedere neanche un centimetro. INCISO A FUOCO - Ecco perchè servirà il miglior Vlahovic, soprattutto considerando la fisicità dei giocatori emiliani che potrebbe creare dei problemi agli attaccanti bianconeri. Il serbo ha ritrovato la via del gol nella trasferta di Cagliari, dopo aver vissuto un periodo altalenante in cui aveva messo a segno appena una rete in 6 gare, quella contro la Salernitana. I tifosi si augurano che il sigillo ai sardi possa aver dato un ulteriore scossa a DV7 che intanto, ha già messo nel mirino quello che potrebbe essere il suo primo grande traguardo personale. Nel caso in cui dovesse andare a segno contro il Bologna infatti, l'ex Viola diventerebbe il secondo giocatore più giovane di sempre ad aver raggiunto la cinquantesima marcatura in Serie A, alla sola età di 22 anni e 78 giorni. Nel campionato cadetto solo un giocatore straniero (eccezion fatta per gli orundi) ha raggiunto questo primato in età più giovane. Si tratta di Alexandre Pato che, ha toccato quota 50 a 21 anni e 220 giorni.