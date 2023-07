Novanta milioni. E okay, il prezzo è quello giusto, o come ha detto Cristianopraticamente "irrinunciabile". Lo Sport Director bianconero, presentato quest'oggi in conferenza, ha parlato di Dusancome elemento chiave, centrale della rosa. "E' fortemente nel progetto", ha spiegato. Ma DV9 può partire, assecondando tutte le voci che lo vorrebbero già sul primo van verso Caselle e da Caselle in direzione Parigi: novanta può essere la cifra ideale, anche sugli ottanta sarebbe complicatissimo dire di no.- Sì, perché è il PSG la squadra che in questo momento cerca, vuole, è vicina a Vlahovic. E' il PSG a dover cambiare le carte in tavola e a fare quella proposta che sarebbe assolutamente irrinunciabile. Del resto, si tratterebbe della stessa e identica cifra che la Juve ha sborsato per avere Dusan dalla Fiorentina nel gennaio 2022. Un momento che sembrava epocale, un po' come questo: può cambiare tutto e tutto dovrà funzionare affinché si torni alla vittoria. Anche senza Vlahovic, ma con una proposta a cui è impossibile dire di no.