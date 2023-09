: con la doppietta contro la Lazio, Dusan è salito a 4 reti in 4 partite, mentre Chiesa lo segue a ruota con 3 gol. Benissimo. Eppure non c’è ancora uno straccio d’intesa fra i due, se non quando esultano insieme. Strana efficacia ha questo tandem in confronto alle coppie oggi più alla moda, come la Lautaro-Thuram o la Dybala-Lukaku, che non solo segnano, ma convincono sotto tutti i punti di vista. È bene dunque restare cauti nel giudizio, senza paragonare per forza le mele con le pere. Perché se si vanno ad analizzare le situazioni di gioco (come faremo qui sotto nella gallery), si capisce bene che non c’è ancora soluzione di continuità. Questo decollo è solo apparente.