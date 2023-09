Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, la coppia al centro della Juve. Otto gol in sei partite, con il 66.6% delle reti totali segnate. Un duo che, così, non si vedeva da un po' per un attacco che è tornato a essere un punto di forza come lo era stato ai tempi belli in cui là davanti c’erano marcatori seriali come Cristiano Ronaldo, Higuain, Dybala e Tevez. La scorsa stagione - sottolinea la Gazzetta - per esempio le punte avevano realizzato il 45% delle reti totali (in tutte le competizioni) della Juventus. Per trovare percentuali vicine a quella attuale bisogna andare al 2020-21 (70%), anno dell’ultimo scudetto conquistato da Madama.