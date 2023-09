Dalla Fiorentina alla Juve, prima solo a sprazzi, ora finalmente insieme sul campo con continuità. Dopo gli infortuni e i problemi, i due si sono ritrovati all'inizio di questa stagione più carichi che mai, consapevoli che, se il mercato non li avesse portati a prendere altre strade, sarebbero stati loro il centro della Juventus 2023/24. E così è stato, almeno fin qui. La voglia c'è fin dal giorno uno, l'entusiasmo invece è cresciuto con il passare del tempo, spinto da quella sensazione di gioia che dà il recuperare il tempo perso. Finora sono stati l’oro della Juve, grazie agli 8 centri realizzati in 6 partite e sono anche la coppia gol più prolifica della Serie A.I due si candidano per recitare lo stesso ruolo anche domenica, contro l'Atalanta, quando Massimiliano Allegri proverà il colpaccio in quel di Bergamo, tanto per dare un segnale in più alle avversarie per l'Europa e non solo. E lo farà cercando di sfruttare il ritmo forsennato di Dusan e Fede, che nonostante non si siano praticamente incrociati durante le amichevoli estive, sono partiti forte, realizzando il 66.6% dei gol bianconeri.E questo è il motivo per cui Allegri finora davanti ha cambiato pochissimo: inutile spaiare quando la coppia va e, soprattutto, quando l’armonia regna sovrana in un reparto offensivo dove non ci sono invidie e gelosie. Ma anzi grande intesa. Fede e Dusan hanno capito di essere al centro della Juve e vogliono continuare ad esserlo, prendendosi onori e oneri del provare a riportarla in alto.