Come racconta il Corriere dello Sport, avanti con il 3-5-2, quindi, proprio per le caratteristiche dei giocatori in rosa, molti dei quali, in verità, sono in bilico. A cominciare dall’attacco dove l’idea base dovrebbe essere il tandem, con l’opzione alternativa, decisamente redditizia come si è visto l’anno scorso. Il problema è che sia Dusan, sia Federico potrebbero andare via e all’orizzonte si staglia la figura di Romelu Lukaku. Il bomber belga attende sviluppi, ovvero che il grande domino internazionale dei centravanti abbia inizio e coinvolga il collega serbo per fargli spazio.