Un gesto ammirevole quello di Dusanin occasione della concessione del calcio di rigore. Dopo i recenti errori dal dischetto il bomber serbo è corso a prendere il pallone e l'ha consegnato a Federicodicendogli di calciarlo. Dopo averlo realizzato è stato Chiesa a girarsi verso Dusan indicandolo e dicendogli: "è tuo è tuo!". Belli i gesti, ma la sostanza?. Prima del rigore realizzato ieri sera Federico non segnava da oltre due mesi, dallo scorso 23 settembre dal gol del Mapei Stadium. Dusan invece dallo scorso 26 novembre contro l'Inter., che nei primi turni di campionato sembrava essere tornata quella della Fiorentina ora sembra essere. I due in campo sembrano farei: l'immagine è chiara, quando nel corso del primo tempo Chiesa imbeccato da Cambiaso calcia sul primo palo e Dusan lo guarda spazientito indicando i suoi piedi, come per dirli "ero qui, tu avevi lo specchio della porta ridotto". Quinti quel intesa da sogno, che faceva sperare i tifosi e li portava a credere nello Scudetto ora sembra essere un lontano ricordo. Sarà compito di Massimiliano Allegri aiutarli a ritrovarla, continuando a riproporli insieme.