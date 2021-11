La prestazione con il Milan è solo l'ultima, in ordine cronologico, a rafforzare una certezza già presente tra i dirigenti della Juventus: l'obiettivo per l'attacco bianconero deve essere Dusan. Lo impone il talento del serbo, lo certifica anche la situazione contrattuale in cui si trova.Come racconta Calciomercato.com, il telefono dell’agente Ristic non smette di suonare, il numero delle pretendenti aumenta domenica dopo domenica. Arsenal e Manchester City hanno sondato la disponibilità, ma sembra il Tottenham il principale rivale della Juventus. Ecco, sì, proprio i bianconeri possono fare la voce grossa. Anche perché Cherubini si è attivato da tempo, il lavoro negli ultimi giorni è stato incessante. Dopo i primi contatti con la società viola, sono arrivati anche quelli con l’entourage del giocatore. Che chiede un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione.Per CM, la Juve sta provando ad anticipare i tempi, vuole provarci sin da subito, così da prendere in contropiede le rivali inglesi. Cherubini attende la contromossa del presidente Commisso. Anche perché la Fiorentina, dal canto suo, spera nell’asta per mantenere la valutazione tra i 60 e i 70 milioni di euro.