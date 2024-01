La serata di Dusan Vlahovic non è stata caratterizzata solo per la doppietta messa a segno. L'attaccante serbo, quando è uscito dal campo, prima di sedersi in panchina, ha avuto modo anche di scherzare con Federico Gatti (in tribuna per squalifica). I due compagni di squadra sono grandi amici e Dusan ha preso in giro il difensore della Juve per il giubbetto che indossava. "Che giubbotto di m...a che ti sei messo mamma mia", la frase scherzosa pronunciata da Vlahovic.