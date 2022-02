Sono bastati 13 minuti a Dusan Vlahovic per segnare il primo gol con la maglia della Juventus e sbloccare il risultato in Juventus-Verona. Assist di Dybala, ma questo non è l'unico indizio della connessione tra i due. Nell'esultanza, infatti, i due si sono abbracciati e Vlahovic ha fatto la Dybalamask, tipica esultanza del numero 10.