"Se Vlahovic la passa a Cuadrado, Cuadrado fa gol". Così Massimiliano Allegri dopo la grande occasione avuta dall'attaccante servo intorno al ventesimo. La Juve, andata in svantaggio dopo 7 minuti con un gran gol di Barella, ha iniziato a giocare e a creare occasioni dopo il primo quarto d'ora di gioco.



La più clamorosa? Proprio quella di Vlahovic, che per il tecnico avrebbe dovuto servire il compagno colombiano, per il più facile dei gol.