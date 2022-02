Ha raggiunto Cristiano Ronaldo, ha dato spazio e modo anche a Kean di prendersi la scena, ma soprattutto si è caricato la Juventus sulle spalle. Dusan Vlahovic ha già cambiato la Juve, e ora si appresta a giocare una partita da mille e una notte. Mille, come i battiti cardiaci; una notte per ribadire a Firenze che sì, andare a Torino è stata la scelta giusta.



COME HA CAMBIATO LA JUVE - Come racconta La Gazzetta dello Sport, Vlahovic ha raggiunto la nona marcatura multipla dall'inizio del 2020-2021, stesso numero di Cristiano Ronaldo. Sembra un passaggio di consegne, un po' lo è davvero. Anche perché Dusan ha toccato il ventesimo centro in campionato, scavalcando momentaneamente Ciro Immobile (che giocherà stasera contro il Napoli) nella classifica dei marcatori. Sei partite su sei da titolare in bianconero, da quando è arrivato non è stato mai messo in disparte da Allegri. Che di lui dice: "Dusan è un giocatore di carattere oltre che tecnico, ha caratteristiche che in squadra non avevamo. Ha voglia vincere e lotta, ma soprattutto vuole imparare. Oggi ha giocato meglio tecnicamente perché si è mosso di più sul fronte d’attacco". Sì, proprio sul piano tecnico, sembra sia già un'altra storia. Bellissima.