Dusan si è fermato. E proprio dalla trasferta di Coppa Italia sul campo della Fiorentina è iniziato il digiuno di Vlahovic, a secco in quella partita come in quella con lo Spezia, "salita agli onori della cronaca per aver visto il serbo giocare 85 minuti senza riuscire a effettuare nemmeno un tiro in porta". Come riporta il Corriere dello Sport, ancora nessun gol nello spezzone disputato con la Sampdoria e infine nella già citata e sfortunata gara di Champions con il Villarreal. Un digiuno che va avanti da 314 minuti, l'ultimo gol (capolavoro) è il secondo segnato all'Empoli in un 2-3 che aveva la sua firma impressa a caratteri cubitali sopra.