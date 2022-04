L'ambiente bianconero è ancora scosso dagli avvenimenti che si sono verificati nell'ultima sfida di campionato contro l'Inter che, ha demolito anche l'ultima speranza rimasta di continuare a credere nello scudetto. Ma quello contro i nerazzurri è certamente un punto da cui ripartire, soprattutto se condiseriamo il modo in cui la squadra di Allegri ha preparato e disputato la gara, rendendola a detta di molti una delle migliori interpretazioni di Madama dall'inizio della stagione. Questo però non è servito a portare a casa dei punti preziosi per la zona Champions che, diventano quasi imperativi nella prossima trasferta di Cagliari.



DV7 - Così come diventa imperativo ritrovare il miglior Vlahovic della stagione, un pò smarrito in queste ultime uscite della Vecchia Signora. L'ex attaccante della Fiorentina ha infatti messo a segno una sola rete nelle ultime 6 partite, quella realizzata contro la Salernitana nel match antecedente al Derby d'Italia. Un dato negativo che lo porta a raggiungere un record, dato che da quando ha iniziato a segnare nel massimo campionato non aveva mai trovato un periodo di digiuno così lungo. Inoltre, nei 5 match in cui non è andato a segno sono arrivate anche due sconfitte contro Villarreal ed Inter. Ecco perchè la Juve ha bisogno di ritrovare il serbo nella sua versione migliore che, numeri alla mano è diventato indispensabile per questa squadra.