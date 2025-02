Vlahovic, c'è il Barcellona? L'indiscrezione dalla Spagna

Getty Images

Il Barcellona su Vlahovic

Tornato protagonista nel match di ieri sera contro il Cagliari (che ha deciso con il suo goal al 14'),resta al centro delle voci relative al suo futuro, che difficilmente sarà ancora allaconsiderando i problemi emersi in fase di trattativa per il rinnovo di contratto. Sempre più spesso, dunque, l'attaccante serbo viene accostato all'uno e all'altro club, tra quelli potenzialmente in cerca di un profilo come il suo, con le ultime voci che parlano di un interessamento delA riportarle è Todofichajes.com, secondo cui sarebbe stato l'entourage dello stesso serbo a farsi avanti con la società catalana, che si sta guardando intorno in vista della prossima stagione per provare ad arrivare a un bomber che sostituisca Robert Lewandowski. La situazione è da monitorare, in attesa del prossimo incontro della Juventus con gli agenti di Vlahovic dal quale potrebbero emergere ulteriori novità sul suo futuro.