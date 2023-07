I primi giorni della stagione 2023/2024 della Juventus sono già volati via. Salutati i tifosi e fatte le consuete visite mediche, il primo blocco di calciatori si è rapidamente spostato al Training Center della Continassa per aprire le danze e cominciare gli allenamenti.



Il tutto è stato documentato dallo stesso club bianconero attraverso un video pubblicato sul canale ufficiale. Tra gli spunti interessanti, non si può non notare la carica e l’allegria di Dusan Vlahovic; il fatto che Paul Pogba si alleni in gruppo con il pallone tra i piedi, almeno per parte della sessione. E poi, si scorge a bordocampo il nuovo dirigente bianconero Cristiano Giuntoli, intento ad osservare. Altro protagonista è Massimiliano Allegri, a guidare il gruppo verso una stagione che dovrà essere della svolta.



Guarda il video