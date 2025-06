Vlahovic, Cambiaso e...quali giocatori Allegri può cercare dalla Juventus per il Milan

Quante volte abbiamo visto nel calcio allenatori "portarsi" alcuni giocatori in più squadre. Si tratta dei così detti "fedelissimi", quei calciatori che un tecnico vorrebbe avere sempre nella squadra che allena.E questo è avvenuto soprattutto negli ultimi giorni, ovvero da quandoi è tornato sulla panchina rossonera. Milan, Juventus, di nuovo Juventus e Milan; questi sono stati gli ultimi 15 anni del tecnico livornese, con nel mezzo qualche stagione senza squadra.

Da Cambiaso a Vlahovic: gli obiettivi del Milan

Qualche pedina, Allegri già la porterà dalla Juve al Milan, ovveroallenatore della Primavera bianconera. E per quanto riguarda i giocatori invece? Al momento non risultano trattative tra Juventus e Milan, ma, che già era un profilo che piaceva dalle parti di Milano e che è tornato ad essere un'idea con Allegri.L'esterno italiano è cresciuto molto sotto la gestione dell'ex allenatore della Juventus. La sua prima stagione a Torino infatti è stata proprio con Allegri. In quell'anno, Cambiaso è stata una delle sorprese in positivo, conquistando in poco tempo un posto da titolare. Il rapporto tra i due è sempre stato ottimo e più volte Cambiaso lo ha ringraziato, anche negli ultimi mesiSe non sorprende che Allegri possa spingere per Cambiaso, diversa è la situazione di Dusan Vlahovic , altro bianconero finito nel mirino del Milan. L'attaccante serbo era arrivato alla Juve con il tecnico livornese e dopo i primi mesi molto buoni, il suo rendimento non è stato continuo, o comunque quello immaginato. Il campionato appena concluso comunque dimostra come in realtà le prestazioni di Vlahovic non erano condizionate dal gioco dei bianconeri con Allegri. Anzi,Secondo quanto riferito da Sportitalia ci sarebbero stati anche dei contatti diretti tra i due nelle ultime ore. Igli Tare ha proposto l'opportunità ad Allegri che non ha chiuso le porte, anzi.Al momentoIl Milan non si è ancora mosso concretamente con la Juventus. Ma sempre parlando di "idee",Nella rosa bianconera, un profilo che potrebbe rientrare tra i pensieri del tecnico èche nonostante il rinnovo di contratto non è considerato incedibile e che ha già suscitato interesse da diverse squadre, tra cui il Napoli. Un giocatore che da Allegri è stato utilizzato molto diventando un vero e proprio jolly è Westonil cui rinnovo di contratto non è ancora definito. A Torino è rientrato Danielelui si davvero un fedelissimo dell'allenatore toscano, così come Mattia, che dovrà decidere se restare in bianconero