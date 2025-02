Da Vlahovic a Cambiaso e Douglas Luiz, 'problemi' rimandati: nelle parole di Conte un messaggio anche alla Juve

Cosa succederà con Vlahovic, Cambiaso e Douglas Luiz

Cosa c'entranoNiente, direttamente. Ma nelle parole dell'allenatore del Napoli solo pochi giorni fa c'è un "monito" che ha rivolto sì al suo club ma che può essere perfettamente calzante anche per molte situazioni in casa Juventus. In primis quelle appunto di Vlahovic, Cambiaso e Douglas Luiz."I, ha detto Conte in riferimento a Kvaratskhelia e il mercato del Napoli. Concetto che si estende alla Juve e a ciò che è successo nelle scorse settimane. Un tema che tornerà sicuramente a bussare alla porta è quello legato a Vlahovic.Già i prossimi giorni potranno segnare in maniera netta il futuro di Dusan. Senza rinnovo l'addio sarebbe solo rimandato di qualche mese.

Chi ha tenuto sul filo la Juventus in questa sessione è statche ha "promesso" una grande offerta per il giocatore, poi mai realmente arrivata. Niente Premier League per l'esterno italiano, che però avrebbe accettato la destinazione di Manchester. E il dubbio è che quella proposta del City che non c'è stata adesso, potrà arrivare in estate. E cosa farà allora la Juve? La cifra per lasciarlo partire sarà la stessa?E infine, un grande punto di domanda continua ad essereSempre il City, e non solo, ci hanno pensato ma senza mai presentare le condizioni giuste. Per capire quale sarà la posizione della Juve da giugno in avanti bisognerà attendere le risposte del campo. Da lì passerà il futuro del brasiliano, che avrà ancora qualche mese per svoltare la sua avventura a Torino.Sono rimasti tutti e tre alla Juve, non tanto per scelta però. Situazioni non risolte, solo rimandate.