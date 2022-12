Come racconta Gazzetta, perla pubalgia, che tuttora non è sparita completamente, si intreccia a una condizione atletica che, per forza di cose, non può essere ottimale. Così nei giorni scorsi Vlahovic, in accordo con Allegri e lo staff, ha ricalibrato i propri programmi. Tradotto: nessuna corsa contro il tempo, ma un percorso più lento e graduale con l’obiettivo di rientrare con più calma, ma più in forma. Allegri è un allenatore pratico e, soprattutto in questa parte della stagione, non vuole correre rischi inutili.