Vlahovic a DAZN: 'Se vogliamo crescere e raggiungere certi obiettivi, non possiamo soffrire così'

AFP via Getty Images

Dusan, a DAZN, parla così dopo Cagliari-Juventus."Importanti i 3 punti, ho fatto gol, ma è cosa importante aver vinto. L'esultanza? Fatta già altre volte, non era per nessuno. Quella del basket? Per i fisioterapisti, abbiamo una cosa in comune, mi hanno chiesto di poter esultare in quel modo lì".- "La sto vivendo con grandissima serenità, sono un professionista, mi metto a disposizione della squadra. Non mi pesa. Quando ho l'opportunità, quando entro a gara in corso posso fare il massimo, ci si aspetta tanto da me. Lo faccio con serenità".

- "Sono d'accordo, ma se vogliamo crescere come squadra e vogliamo raggiungere determinati obiettivi non possiamo soffrire tutto il secondo tempo. Qui soffrono tutti contro una squadra che gioca bene a casa, ogni volta abbiamo sofferto tanto, ma dobbiamo fare lo step ulteriore. Gestire meglio o chiuderla prima. Sono contentissimo e penso alla prossima. Ma solo per questo non sorridevo…"