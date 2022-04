La partita contro il Sassuolo rappresenta per Dusan Vlahovic l'occasione per raggiungere l'ennesimo primato in una pur giovane carriera: l'attaccante può infatti diventare il giocatore serbo più prolifico nella storia della Serie A. Attualmente a quota 50 gol, Vlahovic ha davanti a sé soltanto Dejan Stankovic, ex centrocampista di Lazio e Inter, a 51 gol. Segnando lunedì sera potrebbe eguagliarlo e perché no, superarlo.