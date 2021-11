Sirene inglesi per Dusan: come riferisce la stampa britannica, il Newcastle non molla la presa sull'attaccante della Fiorentina. Come raccontato su IlBianconero.com, però, ​la Juve sta provando ad anticipare i tempi, vuole provarci sin da subito, così da prendere in contropiede le rivali inglesi. Cherubini attende la contromossa del presidente Commisso. Anche perché la Fiorentina, dal canto suo, spera nell’asta per mantenere la valutazione tra i 60 e i 70 milioni di euro.