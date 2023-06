Il futuro dicontinua a essere uno dei temi scottanti all'interno della. Finora, l'avventura dell'attaccante serbo in maglia bianconera non ha soddisfatto le aspettative, e dopo un anno e mezzo dal suo arrivo a Torino, è finito nella lista dei possibili partenti. L'entourage dell'ex giocatore della Fiorentina sta cercando soluzioni, e nelle ultime ore è emersa una possibile pista in Spagna: ilIl Real Madrid sta seguendo con pazienza gli sviluppi attorno a Kylian Mbappé, che è in rotta di collisione con il Paris Saint-Germain dopo la decisione di non esercitare l'opzione di prolungamento contrattuale (in scadenza nel 2024). Mbappé è la prima scelta assoluta per il club spagnolo, ma a Valdebebas sono consapevoli che il matrimonio potrebbe essere rinviato ancora una volta. Pertanto, Florentino Perez, come riportato da Cadena SER, sta valutando alternative. Tra queste, non rientra Erling Haaland, il più ambito insieme a Mbappé, ma impossibile da strappare al Manchester City. Tuttavia, c'è interesse per Harry Kane, che gode del favore del tecnico Ancelotti. Le richieste del Tottenham, tuttavia, sono considerate eccessive, soprattutto a un anno dalla scadenza del contratto (oltre 100 milioni di euro), e la concorrenza del Bayern Monaco sta abbassando le probabilità di una sua acquisizione. Anche il prezzo della seconda alternativa, Victor Osimhen, è troppo elevato. Secondo quanto riferito dall'emittente spagnola, il Real Madrid non ha intenzione di avvicinarsi alla richiesta di 150 milioni di euro del presidente del Napoli, De Laurentiis. Più accessibile, invece, sembra essere Vlahovic, che rientra nei piani dei madridisti. Considerando la volontà della Juventus di cederlo, il Real Madrid spera di concludere un accordo inferiore ai 100 milioni di euro e, eventualmente, di strutturare un'operazione di prestito con diritto di riscatto.