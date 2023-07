Lae ilhanno iniziato a discutere di Vlahovic fin dalle prime spedizioni dia Londra. Nel frattempo, il Paris Saint-Germain si è avvicinato all'entourage del calciatore e ha dimostrato maggiore convinzione nel volerlo. I parigini sarebbero pronti a presentare un'offerta adeguata, avendo dalla loro parte il desiderio del calciatore stesso. Dusan desidera tornare a essere protagonista in Champions League e in questi primi giorni di preparazione si sta concentrando per raggiungere la sua migliore forma. Sa che presto lo scenario intorno a lui cambierà radicalmente, ma al momento si sta lasciando guidare e osservando gli sviluppi.