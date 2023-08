Piccolo allarme in casa Juve nell'allenamento di oggi, a due giorni dalla gara di campionato contro il Bologna. L'attaccante bianconero Dusan Vlahovic ha infatti subito una botta durante le fasi della seduta odierna, che però non gli ha impedito di proseguire l'intera sessione. DV9 parteciperà anche all'allenamento di domani, dove seguirà la cena di squadra. Questo basta a non preoccupare i tifosi juventini e Massimiliano Allegri, che potrà contare sulla presenza del serbo per il match contro gli emiliani.