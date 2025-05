Vlahovic ci prova: atteso in gruppo oggi, l'idea per Bologna-Juventus

Vlahovic può recuperare per Bologna-Juventus

Vlahovic titolare contro il Bologna?



Come sta Koopmeiners

Lo scontro diretto con ilsi avvicina e nonostante anche nell'ultimo allenamento alla Continassa Inon abbia ritrovato nessuno dei giocatori fuori per infortunio, comunque filtra un po' di ottimismo almeno per uno dei big assenti nell'ultima partita, ovvero DusanL'attaccante serbo dopo aver saltato la gara casalinga contro il Monza a causa di un sovraccarico muscolare, è pronto a rimettersi a disposizione della squadra.L’obiettivo dellain emergenza tra infortuni e squalifiche, è quello di presentarsi al Dall’Ara con una munizione offensiva in più. Una missione, scrive la Gazzetta dello Sport, non impossibile visti i progressi delle ultime ore di Vlahovic, reduce da un affaticamento al retto femorale della coscia destra. Il serbo, si legge, non vuole perdere l’appuntamento e si sente meglio dopo le terapie e gli allenamenti differenziati degli ultimi giorni. Tanto cheSe fosse confermato il suo rientro con la squadra già nell'allenamento odierno, allora la convocazione sarebbe certa per Vlahovic, Ma sarà nel caso già pronto per scendere in campo dal primo minuto? Questo dipenderà dalle risposte che darà il giocatore da qui a domenica ma in ogni caso il grande favorito per giocare in attacco è Kolo Muani. Difficilmente Tudor ripresenterà il doppio centravanti dopo il tentativo non andato a buon fine a Parma, più probabile una staffetta tra i due, con il serbo che diventerebbe una soluzione importante a gara in corso.Diversa è invece la situazione diche è fuori da più tempo avendo saltato anche la trasferta di Parma. Il centrocampista olandese avverte ancora dolore al tendine d’Achille. Koopmeiners sta convivendo con un'infiammazione non da poco. L’ex Atalanta comunque, aggiunge il quotidiano, non molla e ci proverà fino alla fine, però ogni giorno che passa la strada verso l’Emilia si fa un po’ più in salita.