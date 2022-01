1









Ci sono novità sul fronte Vlahovic. Ultimissime. Il giocatore sarebbe pronto a partire verso Torino, ma l'ASL di Firenze - venuta a sapere della notizia - ha bloccato il giocatore. Il motivo? Non sono ancora passati 7 giorni dalla positività al tampone. Per questo motivo non sarebbe da escludere un "trasporto protetto" in modo da farlo arrivare a Torino nelle prossime ore.



IL NUMERO DI MAGLIA - Il giocatore comunque domattina svolgerà le visite mediche, in attesa ovviamente del tampone negativo che potrebbe definitivamente liberarlo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Dusan vestirà la maglia numero 28, giorno del suo compleanno (domani) e numero già indossato agli inizio in maglia viola. La Juve a un passo, domani le visite e poi un futuro tinto di bianconero.