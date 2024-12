Mentre Weston McKennie era impegnato all'Oratorio San Paolo di Torino con la sua fondazione "McKennie's Magical Youth Mission",si rendeva protagonista di un altro bel gesto in vista del Natale: quest'oggi l'attaccante della, come ha raccontato attraverso le sue Instagram stories, è andato in visita all', dove ha avuto modo di incontrare tanti piccoli pazienti."La forza e il coraggio che hanno questi bambini è qualcosa di straordinario", il suo commento a corredo di alcune foto in reparto. "Siete un esempio per tutti noi. Grazie a tutto lo staff del Regina Margherita e soprattutto a tutti i bambini che ho incontrato. Siete speciali".