Giorni cruciali per capire il futuro di Dusan Vlahovic e di conseguenza anche quello di Romelu Lukaku. La svolta può arrivare dal Bayern Monaco. Tuchel infatti, dopo le difficoltà ad arrivare a Harry Kane del Tottenham, torna sul serbo. Come riferisce Tuttosport, il Bayern nell'operazione offre anche Goretzka e Gravenberch. Giuntoli a quel punto avrebbe le risorse economiche per concludere l'acquisto di Lukaku.