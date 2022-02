A Dusan Vlahovic sono bastati solo 13 minuti per far urlare all'Allianz Stadium il suo nome dopo la rete messa a segno domenica nella gara contro l'Hellas Verona. Oggi la piattaforma Delphyx ha stilato una top undici europea con i migliori giocatori al di sotto dei 23 anni. Tra questi l'attaccante scelto è proprio il nuovo numero 7 della Vecchia Signora Dusan Vlahovic. Un traguardo tagliato proprio alla sua prima apparizione con la maglia bianconera con l'auspicio che questo dato faccia ben sperare per le prossime.