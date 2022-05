Esiste un caso Vlahovic? Per La Gazzetta dello Sport in edicola, l'attaccante serbo, più che arrabbiato, sembrava triste. Avvilito. Il motivo? "Non riesce più a fare ciò che gli viene meglio in campo: segnare". Non era contento all'uscita, ma la sensazione è che più che con il tecnico ce l'avesse con se stesso. Non fa gol da tre partite di fila in campionato: non era mai successo.



VOLEVA IL GOL - Gazzetta sottolinea come non sia più quello di inizio Serie A, quando "bastava un pallone per trasformarlo in gol". Ma ci sta: la stanchezza inizia a farsi sentire, la maglia della Juve pesa più di quella della Fiorentina. Vlahovic avrebbe voluto un gol per ritrovare fiducia e per prepararsi al meglio alla partita in Coppa Italia. Non è arrivato, ma ad Allegri va bene così. Anzi, ha rincarato la dose: "Giocasse sempre così sarebbe un bene per la squadra. Lui non si rende conto che la prestazione è buona". Lo farà col tempo, e con i gol.