Vlahovic compie 25 anni: il messaggio di auguri della Juventus

AFP or Licensors

Gli auguri della Juventus a Vlahovic

Dal sito ufficiale della, il messaggio di auguri aper il suo 25° compleanno.Quella di oggi è una giornata speciale per Dusan Vlahovic.Il numero 9 bianconero infatti festeggia il suo venticinquesimo compleanno, il quarto in bianconero.Ed è proprio nel giorno del suo compleanno, 28 gennaio 2022, che inizia la storia di Vlahovic con la maglia della Juventus.Una storia fatta, finora, di 127 presenze e 53 goal realizzati: il primo, indimenticabile, all’esordio con i nostri colori nel match dell’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona dopo soli 13 minuti di partita con uno splendido pallonetto di prima intenzione. Così come il secondo, al primo assaggio di Champions League, in casa del Villarreal con perfetto destro a incrociare trentadue secondi dopo il fischio d’inizio.

Dusan ha messo la firma anche sul suo primo trofeo in maglia bianconera con la rete dello scorso maggio in finale di Coppa Italia che ha portato tutto il popolo bianconero a esultare di gioia.E noi, nel giorno del suo venticinquesimo compleanno, non possiamo che fargli sentire il nostro affetto.Tanti auguri, Dusan!